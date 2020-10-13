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Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

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Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası Enis Berberoğlu kararını tekrar görüştü.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesi yönünde verdiği karar sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası Enis Berberoğlu kararını tekrar görüştü.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı ve yargılamanın durdurulması talebini reddetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'TE AÇIKLAMA

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda karara ilişkin şunları söyledi:

"İnsanlığın temeli adalettir. Devletin de dinin de temeli adalettir. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya kaldığı zaman ona tepki göstermek de bizim görevimizdir. Sayın parlamento adaleti sağlayan parlamentodur. Adaleti nasıl sağlayacağız. O kurallara uyulduğunda adalet gerçekleşmiş olur.

Bizim ülkemizin bir Anayasası var. Bu bizi bağlar, gereğini yerine getirmek zorundayız. Yoksa hukuk devleti olamayız. Anayasa Mahkemesi kararına 600 milletvekili olarak uyuyuoruz. Bizi kim denetliyor, Anayasa Mahkemesi denetliyor. Yoksa hukuk devleti olamayız.

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