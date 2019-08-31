  • BIST 96.718
  • Altın 285,074
  • Dolar 5,8155
  • Euro 6,4044
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAVCILAR'DA YANGIN!

MAHKEMEDEN ÇALIŞAN ANNELERİ İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!

»
MAHKEMEDEN ÇALIŞAN ANNELERİ İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!
Mahkemeden Çalışan anneleri ilgilendiren bir emsal karar çıktı.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Samsun'da bir çağrı merkezinde çalışan kadın çalışan 1 yaşındaki çocuğunu bırakmak ve emzirmek için işverenden ilgili yönetmelik gereği çalışma yerine en fazla 250 metre mesafede yurt veya kreş kurulmasını eğer 250 metreden fazla ise çocuğunun ihtiyaçlarının giderilmesi için gidebileceği aracın sağlanmasını talep etti. Talebin karşılanmaması üzerine istifa edip, kıdem tazminatını almak için de dava açtı. Mahkeme annenin talebini haklı bulup işverenin yasal faiziyle 26 bin 965 TL kıdem tazminatı ödemesine karar verdi. Avukat Ertaç Durak, kararın çalışan anneler için emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • E-SPOR GENÇLER ARASINDA HIZLA YAYILIYOR!31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  • NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN, 13 MADALYASI KAYIP!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
  • SALİH ZEKİ ÇOLAK'TAN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA GELDİ!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
  • BASIN KARTINA YÖNELİK UYGULANAN AYRIMCILIK, MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:41
  • İSTANBUL'DA YENİ UYGULAMAYA GEÇEN 24 SAAT ULAŞIMDAN VATANDAŞLAR MEMNUN!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
  • MUSTAFA SANDAL, ESKİ EŞİNİ UNUTMADI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:18
  • AVCILAR'DA YANGIN!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:15
  • KAYYIMIN GENEL SEKRETERİ, SKANDAL SÖZLERE İMZA ATTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05
  • SURİYELİLER, TÜRK BAYRAĞINI YAKTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:59
  • TRUMP, YENİ BİR SKANDALA İMZA ATTI!31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim