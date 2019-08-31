MAHKEMEDEN ÇALIŞAN ANNELERİ İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!

Mahkemeden Çalışan anneleri ilgilendiren bir emsal karar çıktı.

Milliyet com.tr'nin haberine göre; Samsun'da bir çağrı merkezinde çalışan kadın çalışan 1 yaşındaki çocuğunu bırakmak ve emzirmek için işverenden ilgili yönetmelik gereği çalışma yerine en fazla 250 metre mesafede yurt veya kreş kurulmasını eğer 250 metreden fazla ise çocuğunun ihtiyaçlarının giderilmesi için gidebileceği aracın sağlanmasını talep etti. Talebin karşılanmaması üzerine istifa edip, kıdem tazminatını almak için de dava açtı. Mahkeme annenin talebini haklı bulup işverenin yasal faiziyle 26 bin 965 TL kıdem tazminatı ödemesine karar verdi. Avukat Ertaç Durak, kararın çalışan anneler için emsal niteliğinde olduğunu söyledi.