Mahkemeden büyük şok: Ödüyemezse hapis yatacak

Demet Akalın’la boşandıktan kısa süre sonra yeniden barışan Okan Kurt, yargılandığı karşılıksız çek davasında ceza aldı. Kurt, eğer mahkemenin verdiği 5 milyon 267 bin TL’lik adli para cezasını ödeyemezse hapis yatacak.

MARTAŞ Nakliyat’ın hissedarı Okan Kurt, babası Abdi Kurt ve kardeşi Ozan Kurt’la yargılandıkları karşılıksız çek davasında ceza aldı. Konkordato talebinde bulunan Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri şirketinin 6 çeki bir akaryakıt dağıtım şirketine verildi.

Ancak çekler karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çekler nedeni ile İstanbul Anadolu 9. İcra Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Şirket avukatı Mustafa Büyükbaş’ın hazırladığı dava dilekçesinde, üç sanığın cezalandırılmaları istendi. Kurt ailesi adına dosyaya savunma sunan avukat Mehmet Durmaz ise, Martaş Nakliyat’ın konkordato sürecinde olduğunu belirterek, bu davanın sonucunun beklenmesini istedi.

Mahkeme tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra önceki gün ikincisi yapılan duruşmada kararını verdi. Mahkeme üç sanığa 5.267.500 TL adli para cezası verdi. Paranın ödenmemesi halinde, adli para cezası hapis cezasına dönecek. Üç sanık 6 çek için toplam 9 bin gün hapis yatacak. Mahkeme ayrıca, baba Kurt ve oğullarına çek düzenleme yasağı da getirdi.