Geride bıraktığımız yıl ekim ayında şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan'ın davası, bugün gerçekleşiyor.

Özlem Şahin’i ‘Evli olmasaydım seni kaçırmazdım, çok güzel bir kızsın’ sözleriyle taciz ettiği iddia edilen futbolcu Arda Turan bugün hakim karşısına çıkıyor. Dört farklı suçtan 12,5 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan Arda Turan’ın Berkay’la olay sonrasında ilk karşılaşması oldu. Davada kavganın taraflarından olan Berkay’ın da 2,5 yıl hapsi isteniyor. Davanın görüleceği Çağlayan Adliyesi’ne dava öncesi Berkay’ın 7-8 kişilik koruma ekibi de geldi. Mahkeme salonuna ilk olarak Arda Turan alındı sonrasında ise duruşmaya menajeri, eşi ve korumalarıyla gelen Berkay içeriye girdi. İkili şu sıralarda hakime ifade veriyor…. Duruşma başladı. Kimlik tespiti yapılıyor. İşte ilk ifadeleri:

Arda: Profesyonel sporcuyum. Aylık gelirim 300 bin Euro…

Berkay: Şarkıcıyım aylık gelirim bin lira

Arda'nın avukatı duruşmanın basına kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme hakimi, demokratik hukuk devletinde yargılamanın aleni yapılması kuralı gereği bu talebi reddetti. Yaşanacak herhangi bir tartışmayı önlemek amacıyla Arda ile Berkay arasında özel güvenlik görevlileri oturuyor.

ADLİYEYE İLK GELEN ARDA TURAN OLDU

Saat 10 sularında başlayacağı söylenen davaya Arda Turan özel aracıyla geldi. Turan içeride kendisini bekleyen muhabirlere poz verdi. Turan’ın moralinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

BERKAY EŞİYLE GELDİ

Çağlayan Adliyesi’ne Arda Turan’dan sonra gelen şarkıcı Berkay’ın yanında eşi Özlem Ada Şahin’in olduğu görüldü. Berkay’a bu önemli günde menajeri ve koruma ordusu da eşlik etti.

MAHKEME'DEN ARDA'YA RET

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine başlanıyor. Arda Turan’ın 12,5 yıla kadar hapsi istenen dosyada Berkay’ın ise 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Turan, duruşma için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu.

Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

Ne olmuştu?

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Kavga, Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlamıştı. Turan, kavganın ardından hastanede tedavi gören Berkay'ın yanına silahla gitmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.