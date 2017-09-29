Mahkeme Caner Erkin'i haklı buldu

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in nafaka borcunu ödemediğini ileri sürerek icra ceza mahkemesine başvuran Asena Atalay, haksız bulundu.

Erkin'in nafakayı fazlasıyla ödediği tespit edilince dava düşürüldü.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, dün İstanbul Çağlayan Adliyesi İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tarafların avukatları katıldı.

Asena'nın şikayetinin düşürülmesine karar verildi.



Caner Erkin, Asena Atalay'ın açtığı 50 bin liralık iştirak nafakası davası için verdiği beyanda aylık gelirinin 35 bin lira olduğunu belirtmişti.



Asena Atalay'ın avukatı, bu beyanının gerçek dışı olduğunu belirtip ''Davalının yıllık sadece garanti bedeli 2 milyon 200 bin Euro'dur. Yine maç başına alınan ve ekstralar hariç bonus bedeli yıllık 400 bin Euro'dur'' demişti.

Mahkeme, Caner Erkin'in gelirinin tespiti için Beşiktaş Kulübü'nden ödemelere ilişkin belgelerin istenmesine karar verilmişti.



Mahkeme inceleme sonucunda Asena Atalay'ın şikayetinin düşürülmesine karar verdi.