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MAHALLELİDEN TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI!

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MAHALLELİDEN TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI!
Sultangazi'de, oyun parkındaki çocuklara tacizde bulunan sapık, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de, oyun parkındaki çocuklara tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARKTAKİ ÇOCUKLARA TACİZDE BULUNDU
Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu.MAHALLELİ TEKME TOKAT SALDIRDI
Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı.

BAZI KİŞİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

OLAY ANI KAMERADA
Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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