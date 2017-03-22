Mahalle ağzıyla konuştu.

Renkli Sayfalar sunucusu Lerzan Mutlu, Banu Alkan ile yaşadığı gerilimi canlı yayında anlattı. Afrodit'in 'Senin güzelliğin benimkinin yanından geçmez' sözlerine canlı yayından yanıt veren Lerzan Mutlu, yakınlarının 'sen kendini nasıl ezdirirsin' diyerek

Renkli Sayfalar'ın dün yayınlanan bölümüne konuk Banu Alkan ile programın sunucusu Lerzan Mutlu arasındaki gerginlik damga vurdu.

Işıktan rahatsız olduğu için sık sık yer değiştirme talebinde bulunan Banu Alkan, Lerzan Mutlu'nun 'Işık her yerde aynı' yanıtına sinirlendi. Banu Alkan, Mutlu'ya 'Lerzancığım senin ağzın Türkiye çapında laf yapıyor olabilir ama ben dünya çapındayım. Sen benimle baş edemezsin. Senin güzelliğin benimkinin yanından geçmez" sözleriyle tepki gösterdi.

Lerzan Mutlu, Banu Alkan ile yaşadığı gerginliği bugünkü canlı yayında anlattı.

Mutlu; "Banu Hanım gelirken 'Hoşgeldiniz starım' dedim; bana 'mahalle ağzıyla konuşma' diye karşılık verdi. Banu Hanım, Şule'ye döndü. Aytuğ ve ben sanki dışlanmışız gibi kaldık burada. Bu olacak şey mi? Sen bir programa geliyorsun ve sunucunun yüzüne bakmıyorsun" dedi.

"BEN SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Lerzan Mutlu'nun açıklamalarından sonra programa telefonla bağlanan Banu Alkan kendini savundu.

"Ben Türkiye'de 30 yıldır zirvedeyim. Arkamı dönüp oturmam farkında olmadan yaptığım bir şey. Ayrıca bakmak zorunda da değilim. Seyirciye olan saygımdan dolayı ışık aradım. Sizde gerçekten çok olgun karşıladınız. Geçmişten Lerzan Mutlu'ya olan bir kırgınlığım var. Şule'nin bende ayrı bir yeri var.Banu Alkan 30 yıldır zirvedeyse, bu kadın gerçekten çok akıllı yemektir. Ben sadece ömrün çok kısa olduğunu, hiç kimseyi kırmak istemediğimi söylüyorum. Seyirci sizi de biliyor beni de biliyor."