Mağdur ve Mağrur Nurgül!

Son olarak Paramparça adlı dizide izlediğimiz ve şimdilerde bir yetenek yarışmasının jüri koltuğunda oturan Nurgül Yeşilçay aynı zamanda bir de dizi projesinde boy gösterecek.
Sessizliğini birbiri ardına gelen projelerle bozan Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden yeni bir proje görmek isteyen hayranlarını heyecanlandırdı.
İşte Yeşilçay’ın o paylaşımı:
(SÖZCÜ)
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