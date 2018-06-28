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Mağdur ve Mağrur Nurgül!

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Mağdur ve Mağrur Nurgül!
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni projesini böyle tanıttı.

Son olarak Paramparça adlı dizide izlediğimiz ve şimdilerde bir yetenek yarışmasının jüri koltuğunda oturan Nurgül Yeşilçay aynı zamanda bir de dizi projesinde boy gösterecek.

Sessizliğini birbiri ardına gelen projelerle bozan Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden yeni bir proje görmek isteyen hayranlarını heyecanlandırdı.

 

İşte Yeşilçay’ın o paylaşımı:

 

(SÖZCÜ)


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Etiketler : Nurgül Yeşilçay, magazin, haber, Türkiye
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