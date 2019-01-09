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Mağdur kadınların yanındayız

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Mağdur kadınların yanındayız
Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia eden Sıla Gençoğlu’nun davasına müdahil olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi.

Sanatçı Sıla Gençoğlu, geçen aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Ahmet Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya 'uzlaştırma' bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti. Savcı tarafından oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

 'SILA'NIN YANINDA OLMAK İÇİN DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTİYORUZ'

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan yargılamaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmak için dilekçe verdi. Bakanlık avukatı tarafından dosyaya sunulan müdahil dilekçesinde, "Sıla gibi mağdur her kadın ve çocuğa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davlarına Devlet adına mağdur olanların yanında bulunmak Bakanlığımızın görev yetki ve sorumluluğumuzdur. Bu davada Sıla'nın yanında olmak için davaya müdahil olmak istiyoruz" denildi.

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