"Magazine artık bir şekil vermenin zamanı çoktan geçti. Eline fotoğraf makinesi ve kamera alan birde mikrofon tutuşturulan bu çocuklar resmen bir haber için 50 bin 100 bin gibi paralar istemeye başladılar.

MAGAZİNCİ OLARAK UTANDIM!

30 yıldır bu mesleği yapmama rağmen son 5 yıldır defalarca söyledim. "Magazine artık bir şekil vermenin zamanı çoktan geçti. Eline fotoğraf makinesi ve kamera alan birde mikrofon tutuşturulan bu çocuklar resmen bir haber için 50 bin 100 bin gibi paralar istemeye başladılar. Bunu defalarca söyledim. Ne gazetelerin ve televizyonların yayın yönetmenleri hiç bir şey yapmadan devam ediyorlar. Nasıl olsa bu yazacaklarımı yine Magazin Gazeteciler Derneği es geçeceğinden emin olduğum için bu sefer Gazeteciler Cemiyet Başkanına yazımda olduğu gibi kendimde ihbar ettim. Bu işe bir çare bulmanın zamanı geldi. Bu çocuıkları yönlendiren şeflerin ve müdürlerin de vardır. Bunlar bu paraları istiyorlar?

SEVDA'NIN ÇİLESİ

5 gün önce tek parçalık single yapan Sevda Demirel "Sevdanın tokatı" isimli single'nı haber yapmak için mail atmış bana.