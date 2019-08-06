Yaşar Çakmak / Güncel

MAGAZİNCİ OLARAK UTANDIM!

30 yıldır bu mesleği yapmama rağmen son 5 yıldır defalarca söyledim. "Magazine artık bir şekil vermenin zamanı çoktan geçti. Eline fotoğraf makinesi ve kamera alan birde mikrofon tutuşturulan bu çocuklar resmen bir haber için 50 bin 100 bin gibi paralar istemeye başladılar. Bunu defalarca söyledim. Ne gazetelerin ve televizyonların yayın yönetmenleri hiç bir şey yapmadan devam ediyorlar. Nasıl olsa bu yazacaklarımı yine Magazin Gazeteciler Derneği es geçeceğinden emin olduğum için bu sefer Gazeteciler Cemiyet Başkanına yazımda olduğu gibi kendimde ihbar ettim. Bu işe bir çare bulmanın zamanı geldi. Bu çocuıkları yönlendiren şeflerin ve müdürlerin de vardır. Bunlar bu paraları istiyorlar?

SEVDA'NIN ÇİLESİ

5 gün önce tek parçalık single yapan Sevda Demirel "Sevdanın tokatı" isimli single'nı haber yapmak için mail atmış bana. Bende arkadaşlarıma ricada bulundum editör arkadaşlar bunu haber yaptılar. Kendisine link attım paylaşsın diye. Sevda'nın bana gönderdiği mesajla şaşırıp kaldım. Hemen kendisini aradım. Bana o kadar ilginç şeyler anlattı ki dinlerken utandım. Konuşmamı sizinle olduğu gibi paylaşacağım.

-Ne oldu Sevda neden ağlıyorsun?

-Beni 16 yaşından beri tanıyorsun yıllarca başıma neler geldi. Hep fiziğimle uğraştılar. Tabi o dönemler bende cahildim. Ama şimdi olgunlaşan bir kadınım. Ekmeğimin peşindeyim. İstesem zengin, aptal bir çok kişi vardı peşimde. İstesem onları parçalayabiliridim. Yapmadım. Nerede eski gazeteciler. Sizin yaptığınız kötü haberler bile iyiydi. Bu yeni yetmeler ellerine kamera alarak mikrofon alarak kendilerini ne zannettiklerini bilmiyorum ama haber yapmaları için benden açık açık para istiyorlar. Bunlar da hafta sonu yayın yapan programların muhabirleri. Kime ne diyeyim? Para nedir? Hele kazanayım canımı isteseler vereyim. Gazetecilik nerelere düştü. İnsanlar ne yapmaya çalışıyorlar. Aylık 10 bin lira isteyip 3 gazetede haber yapacağız diyorlar. Muhabirlerden işittiğim üzere danışmanlık şirketleri de aylık 25 bin ver istediğin kanalda gazetede haberlerini çıkaralım diyorlar. Yeter bıktım. Allah kahretsin." bunu söyleyen Sevda Demirel. Dinlerken bile ne diyeceğimi bilemedim. Utandım.

SEDA SAYAN, DEMET AKALIN, AYLİN COŞKUN VE DEVRAN İSKENDER'DEN ALLAH RAZI OLSUN

Tek parçalık singlemı tanıtmam lazım. Bunun için bir türlü haber yaptıramadığım gibi Seda Sayan'dan Demet Akalın'dan destek istedim. Onlar paylaştılar. Ben bundan ekmek yiyiyorum. Yaşlı annem sabah akşam onlara dua ediyor. Zengin sevgilim yok. Bir kaç klüpte sahne alıp biriktirdiğim bir kaç kuruşla klip çektim. Kendimi ve annemi bu şeklilde geçindiriyorum. Yazık ne günlere kaldık.

MAGAZİN GAZETECİLİĞİ, GAZETECİLİK BU DEĞİL

Bize bu mesleği öğreten üstadlar "Bir gazeteci kalemini satıyorsa, menfaat için gazetesini kullanıyorsa o gazeteci değil." derlerdi. Bu yeni meslektaşlarımız gazetelerinden para alıyorlar, altlarında arabaları var. Neden dürüst gazetecilik yapmadıklarına anlam veremiyorum. Bunları tek tek tespit ederek ilgili yetkililerine söyleyeceğim. Sabahları yayın yapan arkadaşlar. Çıkarın işte Sevda'yı. Çuvaldızı kendinize iğneyi başkasına batırın. Bu kadar da olmaz be. Pes doğrusu!