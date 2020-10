Magazin özel haberleri

Haber Konseyinin Magazin turu...

Demet Akalın, Alişan programı bitiyormu?

Star Tv de sabah kuşağında yayınlanan Demet Akalın ve Alişan programına ünlü isimleri katılmaması dikkat çekti. Star yönetimin programın yapımcısı uyarmasına rağmen programın ünlü isimleri katılmaması dikkat çekerek dedikodular yayılmaya başladı. Akalın bir çok ünlü sanatçı dostları arasanın iyi olmamasından kaynaklandığının konuşulmaya başladı

Ünlü konukların katılmaması partneri Alişan üzmeye başlamış. Programın reytinglerinin iyi olmadığına dikkat çekerek programın böyle giderse yayında kalkacağı konuşuluyor

Seren Serengil sırtını ünlü bir kabadayı dayadı düşmanları azaldı

Uzun bir süredir bir çok sanatçı ile polemikler yasayan en çok Gülben Ergen cephesinde sürekli kavgalı olan ve en son ayrıldığı Yaşar İpek ile bir çok sorun yasayan Seren Serengil simdi kavgaların bittiği sağda solda konuşuyor. Serengil “eskiden bana sallayanlar simdi kabuğuna çekildiler korktular benden” diye konuşuyormuş. Bir süre Önce cezaevinden tahliye olan Alattin Çakıcı ile birlikte fotoğraflar çekip insgramın’da yayınladıktan sonra yakın dostları Seren sırtını sağlam duvara yasladı.

Hadise Instagram video yasağı

Hekimoğlu dizisindeki doktor karakteri oynayan Kağan Yıldırım’la büyük bir aşk yasayan Hadise yakın dostları fazla konuşmuyormuş

Sevgilisi Yıldırım bazı uyarıları kulak asan Hadise sevgilisi birlikte Acarken Zekeriyaköyde birlikte bir ev taşındıkları konuşuluyor

bir dönem Instagram hesabında seks danslar ederek yayanlamasın artık yasak geldiğinin belirten hadise “Kağan istemiyor bende artık böyle videolar koymayacam” diyormuş

Bilgili’den binlerce gül

Bir süre önce Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşk haberleri çıktı bir süre sonrada ayrıldıkları konuşuldu. Ortak arkadaş grubunda bir araya geldiklerinde de tekrar barışmak için her sabah Defne Samyeli’nin evinde bin tane gül göndererek kalbin tekrar kazanmayı başardı. Ünlü is adamı ilk tanışmalarında yanlış bir anlaşma sonucu tartışmaya neden olduğunda araları açılmasında dolayı ayrıldıklarını söyleyen ikilinin yakın dostları tekrar Serdar, Defne’nin gönlünün her gün evinde gönderdiği kırmızı güllerle gönlünün aldığı söyleniyor.