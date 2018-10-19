Magazin gazeteciliğini ciddiye alın!

Yaşar Çakmak magazin gazeteciliğini değerlendirdi...

Magazin gazetecisi olmak farklı bir şeydir. Önce dürüst olmalı, sanatçıyla arasında bir yumruk kadar mesafe olması gerekir. Özel hayatına çok dikkat etmesi gerekir. Halkın ve sanat dünyasının kendisine güvenmesi ve yalan haberden uzak dürüst bir gazeteci olması önemli. Tabi bunlar bütün gazetecilik mesleği içerisinde olan olaylardır. Siyasi, ekonomik, polis, spor hepsi ama magazincilik farklı. Şöhret basamaklarında olan veya şöhretli insanların özel hayatlarını eleştirmek ve yaptıkları başarılarını ve başarısızlıklarını dile getirmektir.

Geçtiğimiz günlerde TV8'de Hakan Ural bu konuya değindi. Eski meslektaşlarımız, eski gazeteci ağabeylerimizden bahsetti. Onların bu mesleğe bakışlarını anlattı. Birkaç abimizden bahsetti. İnan ki onur ve gurur duydum. İyi bir magazin eleştirmeni Hakan Ural. Kendisini beğenerek izliyorum. Yerinde sabit dürüstçe yorum yapan biri. İlk evliliğini gerçekleştirdi Sibel Can'la evliliklerinde büyük badireler atlattılar. Basın toplantısında benim sorduğum sorulara hiç çekinmeden cevap vererek dürüstçe anlatan bir karakterdi. O günlerden beri Hakan’ı çok beğeniyorum.