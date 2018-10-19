Magazin gazeteciliğini ciddiye alın!

Yaşar Çakmak / Güncel

Magazin gazetecisi olmak farklı bir şeydir. Önce dürüst olmalı, sanatçıyla arasında bir yumruk kadar mesafe olması gerekir. Özel hayatına çok dikkat etmesi gerekir. Halkın ve sanat dünyasının kendisine güvenmesi ve yalan haberden uzak dürüst bir gazeteci olması önemli. Tabi bunlar bütün gazetecilik mesleği içerisinde olan olaylardır. Siyasi, ekonomik, polis, spor hepsi ama magazincilik farklı. Şöhret basamaklarında olan veya şöhretli insanların özel hayatlarını eleştirmek ve yaptıkları başarılarını ve başarısızlıklarını dile getirmektir.

Geçtiğimiz günlerde TV8'de Hakan Ural bu konuya değindi. Eski meslektaşlarımız, eski gazeteci ağabeylerimizden bahsetti. Onların bu mesleğe bakışlarını anlattı. Birkaç abimizden bahsetti. İnan ki onur ve gurur duydum. İyi bir magazin eleştirmeni Hakan Ural. Kendisini beğenerek izliyorum. Yerinde sabit dürüstçe yorum yapan biri. İlk evliliğini gerçekleştirdi Sibel Can'la evliliklerinde büyük badireler atlattılar. Basın toplantısında benim sorduğum sorulara hiç çekinmeden cevap vererek dürüstçe anlatan bir karakterdi. O günlerden beri Hakan’ı çok beğeniyorum.

HERKES YORUMCU OLAMAZ

Şimdi dikkat ettiğim bir konu. 30 yıllık gazeteci olarak söylüyorum. Televizyonların genel müdürleri magazin masalarına gerçek magazini bilen, dürüst, bu işte başarılarını vermiş insanları almazlar. Çünkü çok şeyi bilmekte iyi değil. Tabi ki hiç kimse dört dörtlük değil ama kalemini menfaati için kullananlara ne gazeteci denir, ne selam verilir. Genel müdürler bu işi bilen insanlardan hep uzak durmuşlardır. Neden bilemem. Bildiğim tek şey var. Orada yorum yapmak isteyen, bir konuyu eleştirmek isteyen eleştirmenin kendisine bakması. Derler ya habere giden haberci haber olmamalı. Haber olursa, habercinin ve yorumcunun artık o masada birilerini eleştirmesi acayip durur.

Bugün internet sitelerinde Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali'nin sevgilisiyle öpüşürken fotoğrafları yayınlandı. Bircan Bali ekranda tepkilerini dile getirdi. İki bekar insanız, istediğimizi yaparız dedi. Tabi bu fotoğrafları internete kim sızdırdı bilmiyorum ama, Nihat Doğan’ın paylaşımı da bir manidar gibi geldi.Kimsenin de günahını almak doğru değil.

25 sene önce Akmerkez kişiye özel defile haberini yapmıştım. Haberi yapmadan önce haberde konusu geçen isimlerle görüştüm. Bunların içerisinde Çağla Şıkel tek dürüst açıklamalarda bulundu. Evet Yaşar abi, katıldım ama bilmiyordum, bilerek gitmedim. Ne olur, yazarken de beni koruyarak yaz demişti. Olayın kahramanlarından Neşe Erbek ise olayı yalanlaömıştı. Ama haberciler karşı taraftan teyit alıp haberlerini öyle yazmalı. Bircan kardeşimiz ne kadar bu benim özel hayatım dese de bence artık ekranda kimsenin özel hayatı ve fotoğraflarıyla yorum yapamaz. Çünkü, bir gazeteci ve yorumcu özel hayatına dikkat etmeli bence…