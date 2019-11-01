MAGAZİN GAZETECİLERİNİN DUAYEN AĞABEYİ ERDOĞAN SEVGİN 83 YAŞINDA VEFAT ETTİ!

Magazin basının duayen ismi Erdoğan Sevgin, 83 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, oğlu Sezai Sevgin, Magazin Gazetecileri Derneği onursal başkanı Nurettin Soydan’ı arayarak verdi.

Erdoğan Sevgin son güne kadar mesleğine devam ediyordu. Usta gazeteci Sevgin, son yazısında da daha fazla yaşamak istemediğine vurgu yapmıştı.

Ne kadar anlatsak Erdoğan Sevgin’i sayfalar yetmez. Dilerseniz kısaca üstad gazeteciyi sizlere tanıtmak istiyoruz.

İstanbul 1936 doğumlu olan Sevgin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu. Erdoğan Sevgin, Mesleğe 1958 yılında Hafta Dergisi'nde başladı. Hayat, Tarih, il il Türkiye, Tarih Gazetesi, Hayat ve Aile dergileriyle,Hürriyet'te çalışmıştı. Sabah'ta televizyon üzerine köşe yazıları yazıyordu. Bir ara Milliyet dergi grubunda Yelpaze adlı magazin gazetesinin genel yayın müdürlüğünü üstlenmişti. Daha sonra tekrar Sabah grubuna dönüp Atv ekranlarında yayınlanan Harika Pazar adlı Tv programının harika adamıydı. Harika Pazar’ın editörlüğünü yapmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Erdoğan Sevgin son olarak Magazinci.com adlı internet sitesinde köşe yazarlığı yapıyordu. Son yazısında yine en iyi ölüm tüyosunu verdi bize.

İŞTE MAGAZİNCİ.COM SİTESİNDE Kİ SON YAZISI;

Tıp otoritelerine bakarsanız, insan ömrü uzadı? Ama, yaşadıklarınıza bakarsanız, "İnsan ömrü kısaldı"! 70’ine varmadan toprağa verdiğimiz nice meslektaşımız var...

Lafı eğip, bükmeden söyleyeceğim: Uzun yaşamak istemiyorum. Yaşlılıkta insan süratle güçsüz düşüyor. Bel tutmuyor, ayak yürümüyor. Her geçen gün, birine muhtaç hale geliyorsun. İşte onun için zaman zaman isyan ederim. “Tanrım, al şu canı artık” derim.

Sanki ben deyince Tanrı canımı alacak?

Doğduğumuz zaman bir pil koymuşlar içimize. Pilin ömrü bitene kadar çaresiz yaşayacağız… Ağlasak da, sızlasak da… .

Şu anda tam 83 yaşındayım. İyi bir ömür… Hayat, her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Dostlar, senden bir bir kopuyor. Bakma aynalara: Eski sen, sen değilsin artık…

İşte, böyle bir karamsar günümde, bir haber gördüm gazetede… Bu yılkı Nobel kimya ödülünü kazananlardan biri de, en yaşlı bilim insanı olan Amerikalı John B: Goodenough’mış. Ödülü, litium-iyon pilleri üzerine çalışması ile kazanmış.

Kendimden bir utandım, bir utandım...

Adam benden 14 yaş büyük, dünyanın en prestijli ödünü kazanıyor.

Ben ise, onun yanında daha dünkü çocuk, hayata havlu atmış vaziyetteyim.

Gazeteciler soruyorlar profesöre.

“Çalışmaya tamam mı, devam mı?”

Gülüyor.

“Ne yapayım şimdi, çalışmayıp evde ölümü mü bekleyeyim…”

Kendimden bir kez daha utandım…

Ve kararımı verdim. Artık sızlanma yok.

Allah’ın verdiği ömrü doya doya yaşayacağım.

Bu dünyanın dibine kadar tadını çıkartacağım.

Yeter ki gelen gideni tanıyayım, yemem içmem de yerinde olsun.

Gerisi. Vız gelir, tırıs gider.

ERDOĞAN SEVGİN

Erdoğan Sevgin 3 hafta önce Magazin Gazetecileri Derneği onursal başkanı Nurettin Soydan ve deneyimli gazeteci Caner Budak ile görüşmüştü. “Haber Konseyi” ailesi olarak Erdoğan Sevgin’e Allah’tan rahmet ve acılı ailesi ile tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Erdoğan Sevgin ağabeyimizin cenazesi 02-11-2019 Cumartesi (Yarın) günü öğle namazıyla birlikte İstanbul Levent Afet Yolal Caminden kaldırılarak, Küçükyalı mezarlığına defnedilecektir.