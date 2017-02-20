TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"20 Şubat 2017 tarihinde 02.42-02.59 saatleri arasında Irak kuzeyindeki ZAP bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede bir mağara girişinde tespit edilen BTÖ mensuplarından, alınan ilk görüntülere göre 11’i etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."
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Mağara girişinde 11 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde alınan anlık istihbarat üzerine yapılan hava harekatında bir mağaranın girişinde tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Etiketler: terörist mağara
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