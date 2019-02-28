Maduro neden sinirlerine hakim olamadı?

Venezuela'da karışıklıklar sürerken Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sordukları soruları beğenmediği gerekçesiyle bir grup gazeteciyi gözaltına aldırdığı daha sonra da sınırdışı ettirdiği iddia edildi.

Meksikalı haber spikeri Jorge Ramos, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sorduğu sorulara öfkelenmesinin ardından, röportajı yarıda kestiğini duyurdu.

Ramos, Maduro'ya "çöpten yiyecek toplayan Venezuelalı gençlerin" videosunu izlettirdi. Gazeteci Ramos'un, "Bir demokrat bunu yapmaz" şeklindeki sözleri Maduro'yu öfkelendirdi.

Gerginlik sonrası Maduro'nun gazetecileri gözaltına aldırttığı ve daha sonra da sınırdışı ettiği belirtildi. Havalimanında açıklama yapan Ramos, "Hiçbir sebep gösterilmeksizin sınırdışı edildiklerini" söyledi. 6 kişilik ekibin cihaz ve eşyalarına el konularak 2 saat boyunca Başkanlık Sarayı'nda tutuldukları ileri sürüldü.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı ise, olayı ABD'nin desteğiyle düzenlenen "ucuz bir gösteri" olarak nitelendirdi.