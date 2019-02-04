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Maduro Erdoğan'a böyle seslendi

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Maduro Erdoğan'a böyle seslendi
Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol La Sexta’ya televizyonuna verdiği röportajda, “Türkiye ile ittifakımızı; ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol La Sexta TV kanalında yayınlanan ‘Salvados’ isimli programa konuk olarak Gazeteci Jordi Evole’nin sorularını yanıtladı. Maduro, Guaido’nun yaptığı çağrı sonrasında ayrılmayı düşünüp düşünmediği hakkında sorulan soruya, “Ülkemiz için iyi olan şey Anayasamıza saygılı olmak. Ben öncelikle bunu yapıyorum. Anayasaya saygı duymaya ve uygulamaya yemin ettim. Bu benim görevim” dedi.

“20 YILLIK MÜCADELE DENEYİMİMİZ VAR”

Maduro’ya Irak’ta neler olduğu, Saddam Hüseyin’in başına ne geldiği, Libya’nın yıkılmasının sonuçları ve Kaddafi’nin durumu hatırlatılarak bunun kendisini korkutup korkutmadığı sorulduğunda ise, Maduro, “İnsanlığın ders alması gereken ciddi hatalar oldu. Bush-Aznar koalisyonunun Irak savaşına yol açtığı ve hesabını ödediği hataları unutmayın. Bu hatalar ve dehşet, Venezuela'da da işlendi. 20 yıllık mücadele deneyimimiz var. Gerçekten, bir proje ve ülkenin liderliği ile tarihsel bir karaktere sahip bir gücüz. Her şey kuzey imparatorluğunun (ABD) deliliğine ve saldırganlığına bağlı” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA ÖNCE KENDİ İÇİNE BAKSIN”

Dünyadaki en büyük güçler tarafından tehdit edilmenin binlerce masum Venezuelalı'nın hayatıyla ödenecek sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Maduro, "Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa'nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” dedi.

Amerika türkiyeyi tehdit etmişti  Maduro Erdoğan'a böyle seslendi

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