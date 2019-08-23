Ajda Pekkan 3 milyon TL karşılığında bir dondurma markasının reklam yüzü olmuş, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’a pozlar vermişti. Londra’da yaşayan Mert Alaş süperstar ile çektirdiği kareleri Instagram’da paylaşıp “Yakıp geçti, ilham perim” yazmıştı. Yakın dost olan Madonna ile Mert Alaş birbirlerini Instagram’da da takip ediyor.
Mert Alaş, Ajda Pekkan’ı Madonna’ya uzun uzun anlatmış.
Şarkılarını dinletmiş. İki star, Mert Alaş’ın organizasyonuyla tanışacak.
Ajda Pekkan’ın, Madonna hayranı olduğu da biliniy
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MADONNA'YA AJDA'YI KİM ANLATTI?
Yabancı takipçilerinin övgüler yağdırdığı Ajda Pekkan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Madonna’nın da dikkatini çekmiş.
Ajda Pekkan 3 milyon TL karşılığında bir dondurma markasının reklam yüzü olmuş, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’a pozlar vermişti. Londra’da yaşayan Mert Alaş süperstar ile çektirdiği kareleri Instagram’da paylaşıp “Yakıp geçti, ilham perim” yazmıştı. Yakın dost olan Madonna ile Mert Alaş birbirlerini Instagram’da da takip ediyor.
Etiketler: Madonna, Ajda Pekkan, Mert Alaş
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