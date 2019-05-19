MADONNA EUROVİSİON'A DAMGA VURDU

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu.

Yarışmaya boykot çağrısı yapılmasına rağmen sahneye çıkan Madonna ve yarışma sırasında açılan Filistin bayrakları damga vurdu.

Türkiye'nin katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan Duncan Laurence'ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile Hollanda oldu. Yarışmaya "Filistin" yazılı bayrak açan İzlanda damga vurdu.

26 ÜLKE SAHNE ALDI

Her yıl onlarca ülkenin katıldığı, Türkiye'nin bu yıl da katılma talebinde bulunmadığı ve dünya üzerinde milyonlarca seyircinin takip ettiği Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde 26 ülke sahne aldı. Performansların tamamlanmasının ardından izleyiciler için başlayan oylama işlemi bitti.

BOYKOT ÇAĞRISINA RAĞMEN SAHNE ALDI

Madonna, dünyanın dört bir tarafından yapılan boykot çağrılarına rağmen sahne aldığı Tel Aviv'deki Eurovision finalinde oylama öncesi 2 şarkı seslendirdi.

DANSÇISI FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Oylamalar sürerken final programında sahneye Madonna çıktı. Madonna, popüler şarkısı 'Like A Prayer'ı görkemli bir kareografi eşliğinde seslendirdi. Madonna'nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.

KAZANAN HOLLANDA OLDU

Eurovision Şarkı Yarışması'nda favori gösterilen Hollanda'dan Duncan Laurence şarkısı Arcade ile sahne aldı.

15 ÜLKE YARIŞTI

Finale katılan ülkeleri, iki yarı finalde üst tura çıkmaya hak kazanan 10'ar ülkenin yanı sıra her sene doğrudan katılma hakkına sahip beş ülke ( Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya) ve ev sahibi İsrail oluşturdu.