M.Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Sunucu Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erbil, göğüs boşluğunda kan toplanması nedeniyle ameliyat edildi. Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, babasının sağlık durumuyla açıklama daha yaptı.

Sunucu Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erbil, göğüs boşluğunda kan toplanması nedeniyle ameliyat edildi. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil kızı Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." açıklamasında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18 Ekim 2018, Perşembe günü akşam saatlerinde, düşme nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, sanatçının durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir.”

SEZİN ERBİL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Sezin Erbil, ameliyattan çıkan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında şu açıklamada bulundu:

"Canım babamın ameliyatı çok şükür iyi geçti kanama durduruldu. Şu anda yoğun bakımda, birkaç gün daha orada kalacak önümüzdeki günlerde kırılan kaburgalarından bir operasyon daha geçirecek. Dün arayan, soran, hastaneye gelen, dua eden herkese kendim, babam ve ailem adına çok teşekkür ederim"