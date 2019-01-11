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M. Akif Bir Kesimin Değil Milletindir

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M. Akif Bir Kesimin Değil Milletindir
Cumhuriyetin ilk dönemlerini,İnönü zamanını bilemedik...

2. Dünya savaşından sonra dünyaya geldi bizim kuşak... Ailemizden, siyah önlük, beyaz yakalarla gittiğimiz ilk okuldan başlayarak, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü öğrendik... Ve çok önemli bir ismi daha öğrendik: M.AKİF ERSOY...
O, Bizim İstiklal Marşı'mızın kahramanıydı. İstiklalimizin simgesiydi... Haftada iki gün, hançerelerimiz yırtılıncaya kadar büyük bir gururla İstiklal Marşı'mız söylerdik okullarımızda... Büyüdük, İsitklal Marşı'na olan, Cumhuriyete, Atatürk'e olan sevgimiz azalmadı, daima arttı......   Yazının devamı için linke tıklayınız http://www.haberkonseyi.com/m-akif-bir-kesimin-degil-milletindir-1239yy.htm

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