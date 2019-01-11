M. Akif Bir Kesimin Değil Milletindir

Uğur Güneri / Yazar

Cumhuriyetin ilk dönemlerini,İnönü zamanını bilemedik...

2. Dünya savaşından sonra dünyaya geldi bizim kuşak... Ailemizden, siyah önlük, beyaz yakalarla gittiğimiz ilk okuldan başlayarak, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü öğrendik... Ve çok önemli bir ismi daha öğrendik:

M.AKİF ERSOY...O, Bizim İstiklal Marşı'mızın kahramanıydı. İstiklalimizin simgesiydi... Haftada iki gün, hançerelerimiz yırtılıncaya kadar büyük bir gururla İstiklal Marşı'mız söylerdik okullarımızda... Büyüdük, İsitklal Marşı'na olan, Cumhuriyete, Atatürk'e olan sevgimiz azalmadı, daima arttı......

Lise ve üniversite yıllarında, elbette sağ ve sol görüşlü hocalarımız vardı, ama bir tanesinin ağzından;

" M. Akif 2. Abdülhamid'e düşmandı, islamcıydı, yobazdı ." gibi olumsuz sözler duymadık.

O, bizim bağımsızlığımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nın simgesi olan İstiklal Marşı'mızın milli şairiydi. Siyaset üstüydü... Bazılarının siyasi ve dini görüşlerine göre orasından burasından burasından didiklenmiyordu...

Elbette zaman zaman olumlu, olumsuz bazı eleştirirler olmadı değil, ama son günlerde maşallah M. Akif ile yatıp kalkıyor özellikle medya... İlk defa aynı konuda birleştiler diyeceğim, ama tabi yine zıt kutuplarda...

Mesela: Mısır'dan dönüşü...

Kimi yazar, "Çok zordaydı, gazeteler bile korkudan haber yapamadı. Sessiz sedasız gömüldü." derken, kimi yazar da, "Cenazesi çok kalabalıktı... Gazeteler manşetten büyük şairin ölümümü haber yaptılar" dedi...

M. AKİF'İ RAHAT BIRAKIN

Hiç önemli değil... O benim bağımsızlığımın simgesi olan marşın yazarı. Ona sadece saygı duyarım

Ancak, M. Akif Ersoy'u destekleyen bazı yazarlar, nedense birilerini rahatsız ediyor...

Örneğin, biri çıkmış,

"Mehmet Akif sadece AK Parti için değil, bütün sağ partiler için ikonik bir şahsiyet oldu hep. ( Yani başka partiler örneğin MHP, CHP için önemli tarihsel bir şahsiyet değil) Nitekim Sebilulreşad dergisi de bütün sağ yelpazeyi kapsayan bir çizgide gidiyor....Abdülhamid'i de hiç eleştirmedi.." diyor ve ekliyor:

"İslami kesimin kimi figürleri şaire sert dille saldırdıkça, laik kesimde tersinden bir sahip çıkış başladı."

NEDEN İSİM YAZAMIYOR

Bu satırları yazan, önce Akif'i eleştiren kimi islami figürler diye bahsettiklerinin kim olduğunu çok iyiy biliyor, ama isimlerini yazmak işine gelmiyor...

(Atatürk'e karşı olduğu bilinen İ. Kahraman'ı Abdülhamid'i eleştirdiği için Akif'e husumet besliyor diyebilmiş neyse

"Kemalist ve Seküler kesimin M. Akif'e olan ilgisi de siyasi kutuplaşma aracı" iddiasında bulunan yazar, seküler kelimesini özellikle seçmiş.. Yani dinle pek ilgisi olamayan gibi ve devamında belki laiklik...

Ben müslümanım, Allah'a, Kur'ana, Peygambere inanıyorum. Ama devletimin laik olmasını, kimseye inanç zorlaması yapılmasını istemiyorum...

Peki seküler ve Kemalist sözcüklerini art niyetli olarak yan yana getirerek kullanan bu yazar, laik mi, değil mi?

Sağ yelpazede, muhafazakar olan bir insan Atatürk'ü sevemez mi, cumhuriyetçi, laik olamaz mı? Bunu bir açıklasa da dini ve siyasi kutuplaşmaya benzin dökmese...

Öze gelecek olursak... Ben kendimi bildim bileli M. Akif Ersoy'a hayranım, bize bu ölümsüz İstiklal Marşı'nı armağan ettiği için minnettarım... Öte yandan, Atatürk'ü, cumhuriyeti, bayrağımı da çok seviyorum...

Milletimin bağımsızlık marşını yazan vatan şairini; sağ, sol, muhafazakar, seküler, laik, Kemalist gibi cephelerin adamı gibi göstermeye çalışmak aslında bölücülüktür...

Bu ülkede İstiklal Marşı söylenirken, ayağa kalkmayanların , sözlerini beğenmeyip değiştirmek isteyenlerin, bayrağı yırtanların, üstü kirlenmesin diye poposunun altına serenlerin olduğunu da hepimiz biliyoruz...

Lütfen, bunların ekmeğine yağ sürmeyin...