LYS başvurusu için son gün

ÜNİVERSİTEYE girişin ikinci adımı olan Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) başvuru için yarın (17 Nisan) son gün.

10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılacak LYS’lere, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 180 barajını geçen adaylar başvurabiliyor. YGS sonuçlarına göre bu yıl 180 puanını aşarak, LYS’ye girmeye hak kazanan 1 milyon 506 bin 479 aday bulunuyor.



Başvurular ÖSYM’nin internet adresinden ya da ÖSYM sınav merkezlerinden yapılabiliyor. Sınav ücretleri ise 18 Nisan’a kadar ödenebilecek. Adayların LYS’deki beş sınav için ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Her bir oturumun ücreti 40 lira. Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adaylara LYS’lerin tamamında sınava girmeleri öneriliyor.



SINAV TAKVİMİ

Haziran’da beş oturum olarak yapılacak LYS’lerin sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. LYS sınav takvimi ise şöyle:



LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1 (Matematik): 11 Haziran (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5 (Yabancı Dil) : 17 Haziran (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran (Pazar), 10.00, 120 dakika