10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılacak LYS’lere, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 180 barajını geçen adaylar başvurabiliyor. YGS sonuçlarına göre bu yıl 180 puanını aşarak, LYS’ye girmeye hak kazanan 1 milyon 506 bin 479 aday bulunuyor.
Başvurular ÖSYM’nin internet adresinden ya da ÖSYM sınav merkezlerinden yapılabiliyor. Sınav ücretleri ise 18 Nisan’a kadar ödenebilecek. Adayların LYS’deki beş sınav için ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Her bir oturumun ücreti 40 lira. Farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adaylara LYS’lerin tamamında sınava girmeleri öneriliyor.
SINAV TAKVİMİ
Haziran’da beş oturum olarak yapılacak LYS’lerin sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. LYS sınav takvimi ise şöyle:
LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika
LYS-1 (Matematik): 11 Haziran (Pazar), 10.00, 135 dakika
LYS-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika
LYS-5 (Yabancı Dil) : 17 Haziran (Cumartesi), 14.30, 120 dakika
LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran (Pazar), 10.00, 120 dakika
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LYS başvurusu için son gün
10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılacak LYS’lere, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 180 barajını geçen adaylar başvurabiliyor. YGS sonuçlarına göre bu yıl 180 puanını aşarak, LYS’ye girmeye hak kazanan 1 milyon 506 bin 479 aday bulunuyor.
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