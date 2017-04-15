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Lyon’un masa başı oyunlarına Beşiktaş’tan karşı atak

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Lyon’un masa başı oyunlarına Beşiktaş’tan karşı atak
Lyon Başkanı Aulas’ın, “Rövanş seyircisiz oynansın” çıkışına siyah-beyazlılar, maç öncesinden yapılan yazışmalarla yanıt verdi. Güvenliğin ev sahibinin sorumluluğu olduğu savunuldu.

Fransa’da yaşananlar, maçın önüne geçti. Mücadele başlamadan tribünlerdeki gurbetçilere organize şekilde saldıran maskeli holiganlarla, sahaya atlayan ev sahibi taraftarlardan Beşiktaş'ı sorumlu tutan Lyon yönetimi, sert kayaya çarptı. Başkan Jean-Michel Aulas'ın, “İstanbul'daki rövanştan endişe duyuyoruz. Maç seyircisiz oynanmalı” sözlerine karşı siyah-beyazlılardan, “Suçumuz yok. Sorumluluk Lyon'un” yanıtı geldi. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, UEFA'ya 3 bin kişilik misafir tribün dışında kalan taraftarların sorumluluğunun Lyon kulübüne ait olduğunu, maç öncesi yazılı olarak belirtti. Statta çıkan olaylar sonrası UEFA temsilcilerini etkilemeye çalışan ev sahibi ekip idarecilerine de bu belgeler hatırlatıldı. UEFA yetkilileri ise Beşiktaş'ın haklı olduğunu belirterek Lyon'dan güvenliğin sağlanmasını, aksi halde maçın oynanmayacağını tebliğ etti.

Beşiktaş yönetimi, Aulas'ın ‘algı operasyonu' yaptığı kanısında. Buna karşı, hem TFF hem de UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile istişareye geçildi. TFF ve Yardımcı'nın görüşleri üzerine, Lyon'dan yapılacak başvuruya göre yol haritasını belirleme kararı verildi. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak da “Bunlar yavuz hırsız hesabı. Hatalıyken haklı konuma çıkmaya çalışıyor. Ceza onlara gelecek bize değil” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA YANKILANDI

L'EQUIPE (FRA.): Kaostan iki takım taraftarı da sorumlu.

LE MONDE (FRA.): Çılgın gecede Lyon kazandı.

FRANCE FOOTBALL (FRA.): Lyon, Fabri'ye teşekkür edebilir.

LE PARISIEN (FRA.): Umutsuz Lyon, 2 dakikada rüyasını sürdürdü.

THE SUN (İNG.): Fabri'nin korkunç hatalarıyla Lyon geri döndü.

M.DEPORTIVO (İSP.): Lyon geri dönmeyi başardı ancak Türkiye'de acı çekecek.

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