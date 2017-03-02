  • BIST 89.670
  • Altın 147,556
  • Dolar 3,6887
  • Euro 3,8830
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

'Lumber seksüel'lik yakalattı!

»
'Lumber seksüel'lik yakalattı!
Kütahya'da pompalı tüfekle bir markete gelerek, bu iş yeriyle emaneten ilgilenen kişiyi demir çubukla darp ettikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan 3 şüpheli, şüphelilerden 2'sinin saç modelinden yola çıkılarak yakalandı.

Zafertepe Mahallesi'ndeki marketin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzleri maskeli şüphelilerden 2'sinin, saç şekillerinin "lumber seksüel" olarak bilinen model olmasından yola çıkarak çalışmayı bu yönde derinleştirdi. Ekipler 3 şüpheliyi, 2'sinin saç modelinden yola çıkarak yakaladı.

Şüpheliler K.A (18), Ü.B (24) ve M.G (16) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden biri adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine "Canımız sıkıldığı için yaptık" ifadesini kullandı.

Dün, Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markete maskeli şekilde pompalı tüfekle gelen şüpheliler, bu iş yeriyle emaneten ilgilenen Özer Başer'i (29) demir çubukla darbettikten sonra kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp otomobille kaçmıştı.

LUMBER SEKSÜEL NE DEMEK?

İngilizce'deki 'Lumber' yani 'Kereste' kelimesinden gelen terim, erkeklerde oduncu gömlek, dar kot pantolon, uzun sakallar ve dağınık saçlarla öne çıkan moda akımının adı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Lumber seksüel'lik yakalattı!02 Mart 2017 Perşembe 13:28
  • Sahilde 11 ceset bulundu!02 Mart 2017 Perşembe 13:27
  • Rus uçakları YPG'yi vurdu02 Mart 2017 Perşembe 13:24
  • Poyraz Karayel'in oyuncularından duygulandıran veda02 Mart 2017 Perşembe 13:14
  • Sedat Ergin ile ilgili yeni gelişme!02 Mart 2017 Perşembe 13:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü söküp atalım"02 Mart 2017 Perşembe 12:46
  • Genç beden öğretmeni ölü bulundu!02 Mart 2017 Perşembe 12:29
  • Gülen, 'Sırat'tan geçirecekmiş!02 Mart 2017 Perşembe 12:15
  • Vuslat Doğan Sabancı'dan Hürriyet Yazıişleri'ne sert uyarı!02 Mart 2017 Perşembe 12:13
  • Teneke kutularda piyasaya sürüyorlar!02 Mart 2017 Perşembe 12:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim