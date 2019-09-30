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LÜKS YATTAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER

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LÜKS YATTAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA ŞOK GÖRÜNTÜLER
Muğla Marmaris'te lüks bir yata fuhuş baskını yapıldı.Operasyon sonrası ele geçen görüntülerde, erkeklerin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüntüler yer aldı.

Muğla'da bir yata fuhuş operasyonu düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turları düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Turları düzenlediği iddia edilen Hilal K. isimli kadını yaklaşık 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Bozburun mevkisinde olduğu tespit edilen lüks yata yönelik operasyon gerçekleştirdi.  

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhşa aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen H.K'nın da olduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, ele konulan yat ise limana çekildi.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının koordinesinde sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonrası ulaşıldığı öğrenilen şüphelilerin, özellikle turizm sezonlarında fuhuş amacıyla yat turları organize ettikleri iddia edildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan çete lideri Hilal K.'nin Twitter'da açtığı bir sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Hilal K.'nin bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.  

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