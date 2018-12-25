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Lüks sitede ilginç olay

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Lüks sitede ilginç olay
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sitenin yüzme havuzuna traktör düştü. Traktörün vinç yardımıyla havuzdan çıkarıldığı anlarda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yalıkavak Gökçebel Mahallesi'nde meydana gelen olayda lüks bir siteye ait yüzme havuzunun içine traktör düştü. Edinilen bilgiye göre, traktör sürücüsünün site içerisinde çalışma yaparken traktörü park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu öğrenildi. Park halindeyken birden hareket eden traktör sitenin su dolu havuzuna düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Traktörü kendi imkanlarıyla çıkaramayan site yetkilileri vinç çağırdı. Traktörün vince bağlanarak havuzdan çıkarıldığı anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu. 

 

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