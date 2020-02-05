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Lüks Otelde Taciz

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Lüks Otelde Taciz
Düğün organizasyon şirketinde çalışan K.C., yöneticisi Mustafa Y.’nin kendisini lüks bir otelde taciz ettiğini öne sürdü. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan K.C., “Psikolojim bozuldu, olayın etkisinden kurtulamıyorum” dedi.

İstanbul’da lüks bir otelde düzenlenen düğünü organize eden Alcoholoco şirketinin yöneticisi Mustafa Y. tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden K.C., cumartesi gecesi yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. ‘Kendine gel’ deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı. Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum.“

TUTUKLANDI

K.C.’ye paylaşımları üzerine çok sayıda destek tweet’i atıldı. K.C.’nin başvurusu üzerine, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mustafa Y. ekipler tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y.’nin ifadesinde, “Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alcoholoco şirketinden yapılan açıklamada, Mustafa Y. ile iş akdinin feshi için hukuk müşavirliğine talimat verildiği belirtildi.

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