  • BIST 87.160
  • Altın 248,433
  • Dolar 6,0206
  • Euro 6,7089
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKARYAN BABEL GALATASARAY'A GELİYOR

LÜKS ARAÇ DEHŞET SAÇTI

»
LÜKS ARAÇ DEHŞET SAÇTI
İstanbul'da asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı.

İstanbul Ümraniye'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Şenol Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis ekipleri, bulvar üzerinde şüpheli gördükleri araçlarda denetim yapıyordu. Denetimler sırasında polisin dur ihtarına uymayan 34 EMC 92 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Polisle içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kaçan şüphelilerin araçlarıyla, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araç içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polisin yaptığı uygulamada kaçan otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOMEDYEN NAGEHAN ALÇI'YI NASIL TİYE ALDI29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:18
  • ATHENA GÖKHAN BURHAN KUZU'YU YALANLADI29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
  • CEM UZAN'DAN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:04
  • ALLAH TOPUNUZUN BELASINI VERSİN29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:52
  • DAHA FAZLA OY ALACAĞIZ29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:47
  • İL VE İLÇE SEÇİM MÜDÜRLERİNİN İFADELERİ ALINDI29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:43
  • YAYINEVİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:40
  • HADİSE KİME PATLADI?29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:34
  • GALATASARAY ADASI NEDEN SÖKÜLÜYOR?29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:28
  • HATİPOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim