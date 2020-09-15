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Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

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Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı
Belarus'ta seçimlerin ardından başlayan, 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'ya yönelik protestolar sürerken Aleksander Lukaşenko, ilk kez Soçi'ye giderek Rus lider Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, 1.5 milyar dolarlık destek sözü verdi.
Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

9 Ağustos'taki seçimlerde Lukaşenko'nun yeniden seçilmesinin ardından seçim yolsuzluğu yapıldığına inanan protestocuların eylemleri devam ediyor. Lukaşenko, eylemler birinci ayına girerken Soçi'ye giderek kendisine destek veren Rus mevkidaşı Putin'le görüştü.

Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Görüşme sırasında Putin, "Belarusluların bu sorunları sakince ve diyalog yoluyla çözmesini istiyoruz. Belaruslular ortak bir çözüm bulmalı" dedi.

Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

Seçimde aday olan ancak protestoların başlamasıyla birlikte tutuklanmamak için ülke dışında çıkan ve çalışmalarına Litvanya'dan devam eden Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Putin'in "Bir diktatörle görüşmesinden üzüntü duyduğunu" açıkladı.

Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

Son beş haftadır her pazar en az 100 bin kişinin katılımıyla seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle toplanan eylemciler, Lukaşenko'nun aslında seçimi kazanmadığını savunuyor. Putin ise, Lukaşenko'yu Belarus'un meşru lideri olarak kabul ediyor.

Putin, 1.5 milyar dolarlık kredinin yanı sıra, "Protestolar kontrolden çıkarsa Rus polisinin de müdahaleye hazır olduğunu" söyledi. Belarus ve Rusya'nın savunma işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

İki liderin görüşmesi öncesi Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, daha önce imzalanan "Birlik Devleti" anlaşması gereği iki liderin petrol ve doğalgaz işbirliği, devlet borçları ve diğer ekonomik bağları görüşeceklerini açıklamıştı.

Birlik Devleti anlaşmasına, eylemlere kadar Lukaşenko mesafeli davranıyor; Putin ise daha da derinleştirilmesi baskısı yapıyordu. Ülke çapında yayılan ve bir aydan uzun süredir devam eden protestolarla birlikte Putin'den destek arauan Lukaşenko, Moskova'nın anlaşmanın daha da derinleştirilmesi talebini kabul etti.

Lukaşenko Putin'den 1.5 milyar dolarlık kredi aldı

Lukaşenko, Soçi'de Putin'e "seçim sonrası süreçte kendilerini destekleyen tüm Ruslara" teşekkür etti.

Görüşmeyle aynı sıralarda, Belarus'un batısındaki Brest şehrinde iki ülkenin orduları ortak tatbikata başladı.

Pazar gecesi 400 kişinin gözaltına alındığı protestolar sırasında, Lukaşenko'nun istifa etmesini istiyor.

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