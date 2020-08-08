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Lübnan'da dışişleri bakanlığı ele geçirildi! Emekli askerler devrede...

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Lübnan'da dışişleri bakanlığı ele geçirildi! Emekli askerler devrede...
Lübnan, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardıdndan kaosu yaşıyor.

Lübnan ordusundan emekli Tuğgeneral Sami Ramah önderliğindeki bir grup protestocu Beyrut'un merkezinde Dışişleri Bakanlığı'na baskın düzenleyerek burayı "devrimin karargahı" ilan etti. Kaynak: Lübnan'da dışişleri bakanlığı ele geçirildi! Emekli askerler devrede...

Lübnan, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardıdndan kaosu yaşıyor. Lübnan ordusundan emekli Tuğgeneral Ramah önderliğindeki bir grup protestocu Beyrut'un merkezinde Dışişleri Bakanlığı'na baskın düzenleyerek burayı "devrimin karargahı" ilan etti.

Emekli Tuğgeneral Sami Ramah, protestocuların binaya girmesinin ardından binanın merdivenlerinde bir açıklama okuyarak "Bu otorite istifa etmeli" dedi.

Protestocular Dışişleri Bakanlığına "Beyrut silahsızlandırılsın" pankartı astı.

Yaklaşık 200 protestocudan bazıları binaya girdi ve Lübnan Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarını yaktı.

3 BAKANLIK İŞGAL EDİLDİ

Lübnan'da şimdiye kadar dışişleri, ekonomi ve çevre olmak üzere üç bakanlık halk tarafından basılmış durumda.

Ekonomi Bakanlığı'nı basan eylemciler ise binadaki resmi belgeleri sokağa döktü.

"PATLAMANIN SORUMLULARI YÖNLENDİRİYOR"

Lübnan’da emekli askerlerin Dışişleri Bakanlığını "devrim" karargahına çevirmesine yönelik yine emekli bir albayın yorumu ise "Devrim sloganıyla bakanlığı ele geçiren küçük grubu tanıyorum, patlamadan sorumlu olan ve yolsuzlukları yapanlarca yönlendiriliyorlar. Bu nasıl devrim" oldu. Emekli Albay'ın bu açıklaması ise Dışişleri Bakanlığı'nın işgalini doğruladı.


emeklialbay.jpgArap medyasına konuşan emekli albay, Ekonomi Bakanlığını ele geçirince belgeleri yakan eski arkadaşlarına çağrı yaptı ve "Siz eğer gerçekten sorumluları bulmak istiyorsanız Ekonomi Bakanlığındaki belgeleri niye yakıyorsunuz? Saklanmak istenen nedir? Yolsuzluk yapanlarla ilişkinizi kesin" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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