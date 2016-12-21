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Losyondan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi

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Losyondan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi
Rusya'da vücut losyonu içerek alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin 6. büyük kenti İrkutsk'ta  içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e  çıktı.

Siberian Times gazetesine konuşan Rus üst düzey yetkili, çeşitli  hastanelerde tedavisi süren 37 kişiden neredeyse yarısının hayati tehlikesinin  bulunduğunu aktararak, "Bu kişiler doktora gelmek için çok geç kalmışlar,  yaşamaları mucize olur." dedi.

Ölenlerin yaşının 35 ila 50 olduğu, bazılarının evlerinde ölü  bulunduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, şişesinin üstünde "dahili kullanım için  değildir" uyarısının yer almasına rağmen losyonun alkollü içecek gibi  kullanıldığını açıklamıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, losyonda etil alkol yerine  metanol kullanıldığı tespit edilmişti. Soruşturma çerçevesinde losyonun satışıyla  bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

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