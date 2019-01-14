Los Angeles bahane estetik şahane

Meryem Uzerli'nin estetiğe yatırdığı para şoke etti.

Meryem Uzerli, 'Altın Küre Ödül Töreni'ni izlemek için Los Angeles'a gitmişti. Meryem Uzerli, Beverly Hills'de Hollywood estetikçisi Dr. Simon Ourian'ı ziyaret etti. Kim Kardashian'dan Lady Gaga'ya kadar birçok yıldızın doktoru olan Simon Ourian ameliyatsız dokunuşlarla, medikal estetik konusunda şaşırtıcı sonuçlar almasıyla tanınıyor.

SİGARADAN CİLDİ BOZULDU!

Doktor, Meryem Uzerli'nin cildinde çok sigara içtiği için ortaya çıkan deformasyonları gidermek için lazer uygulaması yaptı. Bu işlemin fiyatı 7 bin 900 dolar. Ayrıca uykusuzluk nedeniyle gözaltında oluşan morluk ve halkaları da tedavi ettiren Meryem Uzerli 5 bin 900 dolar daha ödedi. Toplamda 1 saat süren işlemler, 13 bin 800 dolar (yaklaşık 75 bin TL) tuttu.