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Loris sevgilisine İstanbul'u gezdirdi

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Loris sevgilisine İstanbul'u gezdirdi
Beşiktaş’a transfer olduğu ilk günden beri adı birçok isimle anılan Alman file bekçisi Loris Karius, önceki gün İstanbul’a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile beraber Nişantaşı’nda görüntülendi.

Loris Karius, bir an olsun elini bırakmayıp bulduğu her fırsatta kendisine sarılıp öpen sevgilisi Sophia Thomalla ile İstanbul’da aşk tazeledi.

TÜM BAKIŞLAR ONLARA YÖNELDİ

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra sosyal medya üzerinden birçok kadına mesaj attığı iddia edilen kalecinin aşk gezisi dikkat çekti.

'EN GÜZEL ÜÇÜNCÜ KADIN' SEÇİLDİ

Sophia Thomalla, 2010 yılında FHM tarafından 'dünyanın en güzel üçüncü kadını' seçilmişti.

29 yaşındaki Alman model, dergiye verdiği röpörtajda, sevgilisi Karius’la igilenen kızlara meydan okumuştu.

"DİŞİ BİR ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜRÜM"

Thomalla, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" demişti.

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