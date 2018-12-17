Loris Bu Sefer Topu 'Taça' Attı

Loris Karius, Brezilyalı model Adriana Lima'yı takibe aldı.

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Adriana Lima'yı takibe aldı. Karius'un takibine Lima'dan karşılık gecikmedi.

Güzel model Adriana Lima geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında "Kadınlar; kötü yetiştirilmiş erkekleri düzeltmek, büyütmek sizin göreviniz değil" şeklinde bir yazı paylaşmış, ardından 1.5 yıllık sevgilisi, yazar Metin Hara'yı takipten çıkarmıştı.

Bu gelişmeyle birlikte çıkan ayrılma haberlerinin ardından, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Adriana Lima ile takipleşmeye başladı.

Lima ve Karius'un takipleşme haberini alan Metin Hara soluğu ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer'in yanında aldı. Süer'e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla yarın Adriana Lima'ya evlilik teklifi etmesi bekleniyor.