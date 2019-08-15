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LOPEZ'İ DİNLEMEYE GİDEN AK PARTİ'LİLER KİMLER?

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LOPEZ'İ DİNLEMEYE GİDEN AK PARTİ'LİLER KİMLER?
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında Antalya'da sahne alan Jennifer Lopez'in konserine katılan AK Partilileri yazdı.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya’daki Regnum Carya’da konser verdi. Jennifer Lopez’in konser için 1 milyon dolar aldığı gündeme geldi.

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ise bugünkü yazısında konser AK Partililerin de katıldığını yazdı.

Abdurrahman Dilipak “Biz eskiden eskiden!” başlıklı yazısında, “6 Ağustos’ta Jennifer Lopez’i ön sırada izlemek için 300.000 lira, giriş için 2000 lira verip 11 Ağustos’ta 500 lira verip kurban keserek günahlarını affettireceklerini sananların aklına turp sıkayım!. ‘Tanrı kral Agustus’a emanetsiniz, eğer aklınıza başınıza toplamazsanız, öbür dünyada o bulunduğu yerde sizi bekliyor olacak.. Hem zaten bu ay ona adanmıştı değil mi!” ifadelerini kullandı.
“AK PARTİLİ DE VARMIŞ CHP’Lİ DE KAYYIM DA VARMIŞ, BELEDİYE BAŞKANI DA…”

“Sahi, o ön sıradakiler kimlerdi. İzleyicilerin üçte ikisi yabancıymış” diyen Dilipak konsere AKP’lilerin katıldığını şöyle yazdı:  

“Turizm açısından bu iyi habermiş. Bu trendi sürdürmeliymişiz. Ekonomiye can suyu olacakmış bu turistik operasyon. Neyse, Kurban’da kaybettiğimiz derinin parasını JL’den kazandık diye sevinelim mi, tövbe estağfurullah. Sordum, izleyiciler kimlermiş diye, Müslüman da varmış, Hristiyan da, Yahudi de, Hindu da, Laik de, Atatürkçü de. Araplar da varmış. AK Partili de varmış CHP’li de kayyım da varmış, belediye başkanı da, bürokrat da. Siz falancanın kol saati ve gömleğinin markası ile uğraşın. Hatun kişi, 2 saatte 1 milyon kapıp gitmiş.”

Kaynak: Medyafaresi.com

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