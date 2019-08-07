LOPEZ KONSERİNE ÜNLÜ AKINI!

Gecce'nin haberine göre; Dün akşam 2500 kişiye konser veren Jennifer Lopez, adeta Antalya'yı salladı. Konseri izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de vardı.Geceye Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Hande Erçel, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil, Raşit Bağzıbağlı, şarkıcı Levent Dörter, Dilan Tatlıses'in yanı sıra Antalyaspor'un tüm takım oyuncuları ve yönetimiyle dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid'in eski futbolcu Clarence Seedorf katıldı.
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Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'i dinlemeye gidenler arasında oldukça ünlü isimler de vardı.
Etiketler: Jennifer Lopez, Konser, Antalya, Ünlüler
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