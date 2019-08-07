LOPEZ KONSERİNDE İZDİHAM YAŞANDI!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,"It's My Party" turnesi kapsamında Antalya'da sahneye çıktı. Lopez hayranları otel önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de "It's My Party" turnesi kapsamında konser veriyor. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, vereceği konser için Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya geldi. 90 kişilik özel ekibiyle birlikte 2 uçakla gelen Lopez, polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde otele giriş yaptı.

OTEL JLO HAYRANLARIYLA DOLDU

Konsere dakikalar kala Regnum Carya Otel'in önünde uzun araç kuyruklarıyla doldu. Otelin girişine kurulan bilet standından davetliler biletlerini temin etti, davetlilere üzerinde Jennifer Lopez yazılı bileklik hediye edildi. Otelde konaklayan misafirlerin yanı sıra, konser için dışarıdan gelen biletli izleyiciler de büyük bir kitle oluşturdu. Oldukça heyecanlı davetlilerin kimini yerli, kimini ise yabancı hayranlar oluşturdu.