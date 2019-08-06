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LOPEZ İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

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LOPEZ İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Antalya'da vereceği konser için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Instagram hesabından çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da 6 Ağustos Salı akşamı vereceği konser için özel uçakla kente geldi. Çocuklarıyla birlikte Antalya'ya gelen Lopez, kendisini havaalanından alan özel araçta çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı.

Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından Antalya'ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde otele gitti.


ANTALYA'DA 3 GECE KALACAK
Antalya'da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villaya yerleşti. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

LOCA FİYATLARI 50 BİN TL!
Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya çıktı. Konserin biletlerinin tükendiği belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERE GİDECEK
Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı.
Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin katılması da bekleniyor.

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