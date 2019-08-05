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LOPEZ GELDİ İSTEKLERİ BAŞLADI

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LOPEZ GELDİ İSTEKLERİ BAŞLADI
Moskova konserini bitirir bitirmez gece yarısı şehre gelen ünlü şarkıcı 30 bin dolarlık villasına yerleşti ve istekleriyle etrafındakileri şaşırttı.

Sözcü Gazetesi'nden Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez dün gece yarısı Antalya’ya geldi. Moskova’daki konserinden çıkar çıkmaz soluğu Antalya’da alan Lopez, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, geceliği 30 bin dolar olan Crowne Villa’ya yerleşti. 90 kişilik özel ekibiyle şehre gelen 50 yaşındaki şarkıcı burada 3 gece kalacak.

Daha önce verdiği röportajda, konser öncesi abartılı isteklerde bulunmadığının altını çizen Jennifer Lopez, bu sözünün arkasında olduğunu kanıtlamış oldu. Çikolata, kurabiye, cips, meyve gibi her daim hazır olmasını istediği atıştırmalıklar dışında sebze yemekleri isteyen Lopez, ekstra hiçbir şey istememiş.

Lopez, villasına gittiğinde sadece sebze, meyve ve bol bol su istemiş. ‘Şimdiye kadar pek çok ünlü şarkıcı ile çalıştık ama bu kadar kaprissiz birini görmedik’ diyen ekip üyeleri, Lopez’in şu an istirahat ettiğini, uyandıktan sonra da konser için prova yapacağını bildirdi…

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