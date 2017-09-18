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Londra’daki saldırının şüphelisi ‘Suriyeli Yahya’

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Londra’daki saldırının şüphelisi ‘Suriyeli Yahya’
İngiltere’nin başkenti Londra’da, metroya düzenlenen ve 30 kadar kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan şüphelilerden birinin adı açıklandı. 21 yaşındaki Yahya Faruk’un Facebook hesabında Suriyeli olduğu yazıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki metroda yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin mülteci olduğu öne sürüldü. Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda, metro vagonunda meydana gelen bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 ve 21 yaşlarındaki iki erkeğin kimliğiyle ilgili yetkililer henüz resmi açıklama yapmazken İngiliz basınında çeşitli iddialar yer aldı.

Basında 21 yaşındaki şüphelinin Yahya Faruk adlı Suriyeli bir mülteci, 18 yaşındaki zanlının ise ebeveynleri Irak'ta vefat ettikten sonra 15 yaşındayken İngiltere'ye yerleşen Iraklı bir mülteci olduğu iddia edildi. Haberlerde, iki şüphelinin de aynı İngiliz koruyucu ailenin yanında yetiştiği ifade edildi.

Ayrıca, İngiliz basınında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin, metro saldırısında kullanılana benzeyen bir süpermarket poşeti taşıdığı görülüyor. Ancak bu poşeti kimin taşıdığı açıklanmadı.

Cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın  güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı  patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

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