Yolcuların kötü bir biçimde yandığını ve insanların saçlarının döküldüğünü söyleyen görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve ambulansların olay yerine sevk edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Patlamanın vagonda bırakılan bir çantadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Rigs ve Alex Littlefield adlı Twitter kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı fotoğraflar, patlamaya sebep olan cantayı ve bölgeden kaçmaya çalışan insanları gösteriyor.
Olayda 18 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İngiltere Başbakanı Theresa May, sosyal medya aracılığıyla duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "kalbim ve düşüncelerim zarar gören vatandaşlarımızla" dedi.
Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, “Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik.” dedi.
Olayın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.
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Londra metrosunda patlama
Yolcuların kötü bir biçimde yandığını ve insanların saçlarının döküldüğünü söyleyen görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve ambulansların olay yerine sevk edildiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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