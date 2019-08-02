  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU!

»
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU!
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da vereceği konserinde ayırttığı özel locada, ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı öğrenildi.

Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek.

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya, yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı.Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek.Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.

Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrılırken ünlü şarkıcı, konseri için 1 locayı özel bir misafirine ayırttı.Jennifer Lopez'in ayırttığı özel locada, Kim Kardashian'ı ağırlayacağı öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Demet Akalın, eşi Okan Kurt, kızı Hira Kurt, Pelin- Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi ünlü isimlerin de gelmesi bekleniyor.

(DHA) 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!02 Ağustos 2019 Cuma 18:36
  • HAYRANLARI TATİL SONRASI ALBÜM İSTEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 18:33
  • KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?02 Ağustos 2019 Cuma 18:27
  • CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:21
  • ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 18:18
  • EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR02 Ağustos 2019 Cuma 18:16
  • OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI02 Ağustos 2019 Cuma 18:08
  • ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!02 Ağustos 2019 Cuma 18:01
  • RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!02 Ağustos 2019 Cuma 17:58
  • SOMA FACİASININ TAZMİNATLARI VERİLMEDİ02 Ağustos 2019 Cuma 17:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim