LOCALAR MODA OLDU

Geçtiğimiz haftalarda Antalya'da konser veren yıldız Jennifer Lopez'in ardından yerli sanatçılar da bilet fiyatlarını yükseltti.

Önümüzdeki günlerde Çeşme'de konser verecek olan Reynman'ın bilet fiyatları dudak uçuklatan cinsten. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL'yi gözden çıkartak durumundalar. Reynman'ı locadan izlemenin ise bedeli 40 bin TL. Megastar Tarkan'da vereceği açıkhava konserinde bilet rakamlarını yüksek tutan ünlüler arasında. Ayakta izlenecek konser için bilet fiyatları 6 bin TL olarak belirlenirken daha sonra konser verecek ünlülerin bilet fiyatları şimdiden merak konusu oldu.

Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in loca fiyatı 400 bin TL'idi.

Emre Engin