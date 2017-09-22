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Liseliler İzmir'i birbirine kattı... Büyük kavga

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Liseliler İzmir'i birbirine kattı... Büyük kavga
İzmir Buca'da liseli iki grup öğrenci arasında kavga çıktı. Kavga sırasında, işlek olan caddeye kadar birbirlerine tekme atan öğrenciler büyük tehlike yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Liseli kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs durağının yanında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bazı öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruk atmaya başlarken, kavga gün boyu işlek olan caddeye kadar taştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle son buldu.

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