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Lisede Yan Baktın Cinayeti

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Lisede Yan Baktın Cinayeti
İstanbul Sultangazi'de bir lise öğrencisi, okul çıkışında "Yan baktın" kavgasında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de dün saat 16.00 sıralarında Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde okul çıkışında iddiaya göre 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Yasin Yağız yine bir başka lisenin öğrencisi olan genç ile "Yan baktın" diyerek tartışmaya başladı.

Aralarında daha önce de sürtüşme yaşanan ikilinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı gören bazı öğretmenler tarafları ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında diğer okulun öğrencisi Yasin Yağız'ı karnından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.


ÖĞRETMENİ KENDİ OTOMOBİLİYLE GÖTÜRDÜ

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Yağız'ı beden eğitimi öğretmeni kendi otomobiline alarak hastaneye yetiştirdi. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yasin Yağız'ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki genç ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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