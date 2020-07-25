Lionel Messi'nin Ibiza'daki romantik tatili

Barcelona futbol takımının Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, ailesi ve takım arkadaşı Suarez ile birlikte İspanya’nın Ibiza kentinde tatil yapıyor. Messi'nin tatilinden eşiyle romantik anları objektiflere yansıdı.

Barcelona futbol takımının Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi, ailesiyle İspanya’nın Ibiza kentinde tatil yapıyor. 33 yaşındaki futbolcu, eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte, aralarında Uruguaylı takım arkadaşı Luis Suarez’in de bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte teknede zaman geçirirken görüntülendi. Messi, ailesi ve arkadaşlarıyla Formentera adasına gitti. Messi ile Roccuzzo’nun teknedeki romantik anları paparazzilerin objektiflerine yanısıdı. Çiftin üç çocuğu yatta yanlarındaydı. Messi ve yanındakiler daha sonra tekneden bir bota geçerek kıyıya ulaştı. İşte Messi’nin romantik tekne turundan görüntüler...