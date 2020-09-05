  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Lionel Messi, Barcelona'da kaldı

»
Lionel Messi, Barcelona'da kaldı
İspanya La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi takımda kalma kararı aldı.

Messi'nin Barcelona'da kalma kararını, Almanya'nın Bild gazetesi internet sayfasından okurlarına duyurdu.

Bild, "Messi, Barcelona'da kaldı" başlığı ile verdiği haberini TyC Sports kaynağına dayandırdı. Söz konusu basın kuruluşunun Messi'nin Barcelona'da kalma adına verdiği kararı flaş haber olarak verdiğini aktaran Bild, "Messi yazılı olarak ayrılacağını Barcelona'ya bildirmesine rağmen, bu kararından vazgeçerek kulübünde kaldı. Hayatında önemli bir yeri olan ve 20 yılını geçirdiği kulübünü mahkemelere konu etmek istemedi“ ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca, Messi ile Barcelona arasında bulunan sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Haziran 2021'e kadar yıldız oyuncunun bu kulüpte forma giymeye devam edeceği de kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAMAT|TWEEN, FENERBAHÇE’NİN RESMİ KIYAFET SPONSORU20 Ağustos 2020 Perşembe 17:24
  • MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!20 Ağustos 2020 Perşembe 15:14
  • FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:31
  • Arda Turan Galatasaray'da!05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:21
  • Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:08
  • Merih Demiral kupayı kaldırdı02 Ağustos 2020 Pazar 15:19
  • Burak Yılmaz İmzayı attı02 Ağustos 2020 Pazar 15:02
  • Trabzonspor'a şok! Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidiyor31 Temmuz 2020 Cuma 07:08
  • Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:41
  • Futbol takımlarının 2020-2021 sezonu formaları28 Temmuz 2020 Salı 22:18
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim