Lionel Messi, Barcelona transfer talebinde bulundu

Efsanevi Barcelona forvet Lionel Messi, bu yaz ayrılmak istedi.

Arjantinli 33 yaşındaki milli oyuncu, Salı günü kulübe, sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanmak istediğini söyleyen bir faks göndererek, derhal yürürlüğe girmesine izin verdi.

Barca , 16 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenildi .

Altı kez Ballon d'Or galibi, 2004'te Barca formasıyla ilk maçına çıktı ve Şampiyonlar Ligi'ni dört kez kazandı.

Ancak Barselona, ​​maddenin artık süresinin dolduğuna ve Messi'nin 2021 yılına kadar kulübe 700 milyon avroluk bir satın alma şartıyla sözleşme yaptığına inanıyor.

Yönetim kurulu yakında toplanacak ve bazıları Messi'yi yatıştırabilecek tek şeyin, başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifası ve erken seçimler olduğunu düşünüyor. Ancak Messi, ne olursa olsun kulübü terk etmeye kararlı görünüyor.

Haberin yayılmasının ardından Barca taraftarları, yönetim kurulunu protesto etmek ve kulübün rekor golcüsünü desteklemek için Nou Camp'in dışında toplandı.

Artık kulüp ve oyuncu arasında yasal bir savaş başlayacak. Messi'nin, 10 Haziran'dan önce kulübe arzusunu bildirmesi durumunda, sözleşmesinde ücretsiz ayrılmasına izin veren bir madde vardı.

Bu tarih artık geçti, bu yüzden Barca maddenin süresinin dolduğuna inanıyor, ancak Messi ve ekibi, koronavirüs salgını nedeniyle Ağustos'a kadar süren uzun sezonu kapsayacak şekilde uzatılması gerektiğini düşünüyor.

"Saygı ve hayranlık, Leo. Tüm desteğim, dostum," Messi'nin eski takım arkadaşı Carles Puyol, şu anki takım arkadaşı Luis Suarez'in iki alkış emojisiyle yanıtladığı bir tweet attı.

Messi hangi takıma gidebilir?

Manchester çağırıyor mu?

Messi, uzun yıllardır İngiliz futbolunun keskin bir takipçisi ve Premier Lig hakkında güçlü bir bilgiye sahip olmasının nedeni, en yakın iki arkadaşı olan Sergio Aguero ve Cesc Fabregas'ın İngiltere'de çok uzun süre geçirmiş olmalarıdır.

Manchester City'ye katılacağı fikrinin kesinlikle büyük bir mantığı var. Birincisi Pep Guardiola için tabii ki, ama aynı zamanda daha önce Barcelona'da yanında olan Ferran Soriano ve Txiki Begiristain'in arka odadaki kilit personeli için.

City'nin maaş beklentilerini karşılayabilen birkaç takımdan biri olması gerçeği de yardımcı oluyor ve futbol düzeyinde Messi, Guardiola'nın mükemmelleşmesine olanak tanıyan bir takım çerçevesi geliştireceğini biliyor - son birkaç yıldır Barselona'da kaçırdığı bir şey.

İspanya'daki haberlere göre, şehir yakınlarından ciddi bir rekabetle karşılaşabilir ve ulusal televizyon ağı Cuatro Salı öğleden sonra Manchester United'ın Arjantin'i cezbetmek için ciddi bir girişimde bulunduğunu iddia etti.

Bazı taraftarlar, United'ın transfer pazarındaki hatalar konusundaki son itibarını göz önünde bulundurarak bu fikirle alay edebilirler, ancak şunu düşünün: Amerikan futbol takımı Tampa Bay Buccaneers, Mart ayında, spor tarihinin en büyük oyuncularından biri olan kıdemli oyun kurucu Tom Brady'yi imzalayarak büyük manşetlere çıktı. .

Tampa'nın sahipleri mi? Glazer ailesi. Büyüdüklerinde, gerçekten çok büyürler.

Chelsea, Liverpool ve Arsenal ayrıca cüretkar bir teklif verme fikrinden hoşlanıyor olabilir ve Messi'nin ailesinin İngiltere'deki hayata uyum sağlamak için mücadele edeceği kültürel kaygılar, çocuklarının zaten Barselona'nın eteklerinde bir İngiliz okuluna gitmesi gerçeğiyle azaldı.

Avrupa ağır sikletleri?

Messi, 2015'ten beri kazanmadığı bir kupa olan Şampiyonlar Ligi'ni hâlâ arzuluyor

Avrupa'nın başka yerlerinde, Şampiyonlar Ligi finalistlerini mağlup eden Paris St-Germain, gelecek yıl daha iyi bir başarı elde etmek için en iyi şanslarının Messi'yi kapmak olduğu sonucuna varabilir - ve City gibi, herhangi birini geçecek mali kaynaklara sahipler.

Bu fikir Messi'ye çekici gelebilir çünkü 2017'de Barselona'dan ayrılması Arjantin'in şu anki kulübüyle ilgili pek çok hoşnutsuzluk kaynağından biri olan Neymar'la tekrar takım kurmasına izin verecek.

Geçen haftanın diğer kaybeden Avrupalı ​​finalistleri Inter Milan da avda olabilir. Nerazzurri'nin Çinli sahipleri Suning Holdings, Juventus'un Serie A'daki dokuz yıllık boğazını sona erdirmek için çaresiz durumda ve kulüp başkanı Steven Zhang'ın Messi'nin temsilcileriyle şimdiden umut dolu görüşmeler yaptığı bildirildi.

Bu umutlar Salı günkü gelişmelerle ciddi şekilde artmış olacak ve Messi'nin Cristiano Ronaldo ile bir kez daha karşı karşıya gelme ihtimali kolayca gerçekleşebilir.

Yine de başka bir potansiyel talip de göz ardı edilebilir: Real Madrid'in bir yaklaşım sergilediğine dair son raporlar Messi'nin kampı tarafından çabucak bastırıldı ve bu seçeneğin, Barca'ya olan öfkesi ne olursa olsun, tamamen başlangıç ​​dışı olduğu düşünülüyor.

Eve mi gidiyorsunuz yoksa doğuya mı gidiyorsunuz?

Katar tarafı Al Sadd'ın menajeri olan Xavi, 11 yılını Barcelona'da Messi ile birlikte oynadı.

Romantik seçenek, Messi'nin Arjantin'e geri dönmesi ve Newell's Old Boys, Rosario'daki memleketi kulübüne yeniden katılması olacaktır.

Messi, emekli olmadan önce çocukluk kulübü Newell's için tekrar oynamayı ideal olarak seveceğini düzenli olarak belirtti, ancak üç küçük çocuğunun güvenliğiyle ilgili güvenlik endişelerinin onu mevcut iklimde bu hareketi yapmak için isteksiz bırakacağını da ekledi.

Newell's'e katılmak aynı zamanda oyun standartlarında önemli bir düşüşü temsil edecek ve Messi'nin hala zirveye yakın performans gösterebileceğine olan inancı, onu seçkin bir lig dışında herhangi bir şeye geçmesini neredeyse kesinlikle engelleyecektir.

Benzer şekilde, Messi'nin Asya'ya gitmesi fikrini de muhtemelen ekarte edebiliriz. Eski Barca takım arkadaşları Xavi ve Andres Iniesta, Katar ve Japonya'daki deneyimlerine dair parlak raporlar veriyorlar, ancak en büyük fark, orta sahaların Nou Camp'tan ayrıldıklarında güçlerinin azalmasıydı.

Öte yandan Messi, hala en üst seviyede performans gösterebileceğine inanıyor ve en önemlisi, Barca ile o yarışmada yıllarca süren hayal kırıklığının ardından başka bir Şampiyonlar Ligi tacını özlüyor.

Barca ile mi kalıyorsunuz?

Barcelona'dan ayrılma kararlılığı tamamen içten görünse de, Messi'nin eninde sonunda mevcut kulübünde kalacağı seçeneğini tamamen göz ardı edemeyiz.

Salı günkü açıklama, şikayetlerinin en büyük kaynağı olan kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu ortadan kaldırmaya yönelik şiddetli bir son girişim olabilir.

Bu başarısız olsa bile, Bartomeu'nun yasal savaşları sevmesi (sayısızdır) onu sağlam tutmaya sevk edebilir, Messi'nin ancak başka bir kulüp 700 milyon avroluk satın alma maddesini karşılaması ve mahkemelere boşuna gitmesine izin vermesi durumunda ayrılabileceği konusunda ısrar edebilir.

Bu durumda, - herhangi bir futbol taraftarı için - tüm senaryoların en kötüsüyle yüzleşmemiz gerekebilir: Messi, 2020-21 kampanyasında hiç oynamıyor.